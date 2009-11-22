Обработчик URL

Здравствуйте, нужно сделать скрипт для вконтате, подробности сообщю в ЛС
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен простой обработчик урлов
есть txt файл со списком URL-ов вида:
http://supersite.com/index.php
www.domen.site.ru/index.php?test
ну и в таком духе, каждый урл записан с новой строки
нужен простенький php-скрипт, которому скармливается txt файл со списком url разного вида
скрипте должен зачистить все url от окончаний типа /123.php и любыми другими и дописать вместо них нужное мне окончание, например /news.php (визуальная часть не требуется, я в стостоянии поправить в коде дописываемое окончание и изменить /news.php на tested.html :D )
результаты работы записывать в txt файл, каждый url с новой строки
делается видимо с помощью регулярных выражений, но я как-то не силен в этом
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