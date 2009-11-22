Обработчик URL

Нужен простой обработчик урлов

есть txt файл со списком URL-ов вида:

http://www.site.ru/123.php

http://supersite.com/index.php

www.megasupersite.net/

www.domen.site.ru/index.php?test

ну и в таком духе, каждый урл записан с новой строки

нужен простенький php-скрипт, которому скармливается txt файл со списком url разного вида

скрипте должен зачистить все url от окончаний типа /123.php и любыми другими и дописать вместо них нужное мне окончание, например /news.php (визуальная часть не требуется, я в стостоянии поправить в коде дописываемое окончание и изменить /news.php на tested.html :D )

результаты работы записывать в txt файл, каждый url с новой строки

делается видимо с помощью регулярных выражений, но я как-то не силен в этом