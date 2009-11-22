Взять видео с сайта и разместить на нашем

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок244 просмотра
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У нас достаточно просто сайт на html .

Требуется взять видео с одного сайта и сграбить на другой в html. С изменением анг заголовков на русские по тематике видео что там. Сроки до недели.

Прошу писать среднюю цену.

14 лет назад
Ficd
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
37 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
Xploit
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$50
3 дня
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