ПХП скрипт загрузчик видео.

$25
Веб-программированиеЗавершен3 заявки212 просмотров
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Нужен скрипт написанный на пхп, который я смогу запускать локально на денвере, чтобы можно было закачивать

видеоролики на youtube.com

Смысл скрипта таков у меня есть акаунт на ютубе, в скрипте я ввожу логин и пароль к акаунту

выбираю папку с видео клипами которые нужно загрузить на ютуб

скрипт работает так, загружает ролик на ютуб и прописывает в информации о видео

Название:

Описание:

Теги:

а также в скирпе на аяксе должна выпадать категория к которой относить все видео которые я закачал

в полях

Название:

Описание:

Теги:

в скрипте я должен выбирать текстовый файл с описаниями для полей, тз с визуальным оформлением скрипта прилагаю.

14 лет назад
kiseller
58 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
papikus
Сергей 
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад
$25
1 день
Спасибо большое за труды, человек настойчив в работе, рекомендую !!!
Заказчик на 5 с плюсом