ПХП скрипт загрузчик видео.

Нужен скрипт написанный на пхп, который я смогу запускать локально на денвере, чтобы можно было закачивать

видеоролики на youtube.com

Смысл скрипта таков у меня есть акаунт на ютубе, в скрипте я ввожу логин и пароль к акаунту

выбираю папку с видео клипами которые нужно загрузить на ютуб

скрипт работает так, загружает ролик на ютуб и прописывает в информации о видео

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а также в скирпе на аяксе должна выпадать категория к которой относить все видео которые я закачал

в полях

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в скрипте я должен выбирать текстовый файл с описаниями для полей, тз с визуальным оформлением скрипта прилагаю.