Сайт для транслирования блоггерских постов

Нужен скрипт сайта, где блоггеры, добавляя адрес своего блога, могут транслировать свои посты на этом сайте. Т.е. нужно автоматически грабить посты из сайтов блоггеров, которые зарегистрировались в системе.

Трансляция блоггерских постов должна работать в автономном режиме в категориях сайта. На первой странице транслируются последние свежие посты зарегистрированных блоггеров.

На сайте должа быть возможность добавления/удаления/редактирования категорий и статических страниц.

Ждем ваших предложений (цена и сроки). После чего отправим подробный ТЗ и макет сайта.