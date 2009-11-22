Сайт для транслирования блоггерских постов

$250
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок203 просмотра
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Нужен скрипт сайта, где блоггеры, добавляя адрес своего блога, могут транслировать свои посты на этом сайте. Т.е. нужно автоматически грабить посты из сайтов блоггеров, которые зарегистрировались в системе.

Трансляция блоггерских постов должна работать в автономном режиме в категориях сайта. На первой странице транслируются последние свежие посты зарегистрированных блоггеров.

На сайте должа быть возможность добавления/удаления/редактирования категорий и статических страниц.

Ждем ваших предложений (цена и сроки). После чего отправим подробный ТЗ и макет сайта.

14 лет назад
neomedia
36 летАрмения
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад