Сайт для транслирования блоггерских постов

Добрый день! Нужно изменить форму заказа в интернет-магазине на VamShop: 1) Уменьшить кол-во полей до - ФИО - Телефон ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен скрипт сайта, где блоггеры, добавляя адрес своего блога, могут транслировать свои посты на этом сайте. Т.е. нужно автоматически грабить посты из сайтов блоггеров, которые зарегистрировались в системе.
Трансляция блоггерских постов должна работать в автономном режиме в категориях сайта. На первой странице транслируются последние свежие посты зарегистрированных блоггеров.
На сайте должа быть возможность добавления/удаления/редактирования категорий и статических страниц.
Ждем ваших предложений (цена и сроки). После чего отправим подробный ТЗ и макет сайта.
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