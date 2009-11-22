Требуется аукцион вконтакте

1) Расширенный модуль регистрации и оплата за выбранный пакет услуг и типа аккаунта, нужно точная копия регистрации с этого сайта: https://bongous.com/signup.php, но без поля ввода скидочного купона и показ соглашения в начале как здесь http://www.usabox.com/su_1_contract_NN.asp Доолнительно ...