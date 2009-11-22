Требуется аукцион вконтакте

Написать скрипт , парсит новости с сайт(3-х) сайтов и публикует их как новость на сайту ucoz с картинкой. Первая часть (сбор уникальных данных) готова, так же готова авторизация на юкозе, осталось доработать саму публикацию новости
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
Требуется разработчик аукциона вконтакте.
http://vkontakte.ru/app1672287 чтото подобное этому
ICQ 4722180
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