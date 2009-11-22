Нужен функционал наподобии vip-prom.net

Здравствуйте.

1. Необходимо сделать скрипт САР, функционал наподобии vip-prom.net

Т.е. Просмотр пользователями рекламы и выполнение заданий + еще мелкие доработки.

2. Нужна только профессиональная работа не имеющая уязвимостей так как это связано с деньгами.

3. Весь скрипт надо писать с 0 а не брать что то и переделывать.

В комментариях обязательно укажите сроки и стоимость разработки.