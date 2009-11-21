Разработка флеш-игр для игрового сайта.

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок228 просмотров
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Требуется разработать игры для игрового сайта.

Скорее всего, помимо непосредственно программирования, потребуется и разработка дизайна игр (чтобы дизайн игр органично смотрелся с общим оформлением проекта).

Движок сайта реализован на php+mysql.

Плюс, требуется интеграция некоторых игр сайта с API сервиса "В Контакте.ру".

Подробности (перечень игр и т.п.) по поступлению конкретных предложений (прежде всего, хотелось бы услышать предложение по стоимости одного рабочего дня).

14 лет назад
AndreyProsh
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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