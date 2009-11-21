Зашифровать php код

Необходимо деактивировать кнопку "Submit" пока в поле textarea не будет заданного кол-ва знаков. Запретить копирование текста из textarea. Что уже есть: Есть счетчик знаков (и работает на сайте) в текстовом поле (взято отсюда http://chtivo.webhost.ru/articles/widgets2.php ): // prototype-analog function $(obj) ...