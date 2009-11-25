Форма обратной связи (форма заявки/заказа)

Магазин на базе cscart(наследник OsCommerce) переверстать и заточить под определенные задачи. Краткое описание см. в аттаче. Весь описаный и требуемый функционал уже есть в cscart. Хотя если есть другие движки, более лучшие, удовлетворяющие условиям. Готов выслушать предложения
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток.
Нужно сделать форму заказа, чтоб работала под jomla 1.5.5
пример мжно посмотреть тут: http://www.voda-da.ru/ofor.htm
точнее обьясню по факту.
жду конкретных предложений
аська338995615
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