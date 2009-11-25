Форма обратной связи (форма заявки/заказа)

Веб-программированиеЗавершен4 заявки224 просмотра
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Доброго времени суток.

Нужно сделать форму заказа, чтоб работала под jomla 1.5.5

пример мжно посмотреть тут: http://www.voda-da.ru/ofor.htm

точнее обьясню по факту.

жду конкретных предложений

аська338995615

[email protected]

14 лет назад
invest001
Сергей 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Osiris-Yura
Юра 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
7 отзывов
14 лет назад
$5
1 день
Работа выполненна быстро. В точности с пожеланиями, без лишних вопросов. Приятно работать. Остался очень доволен Спасибо :)
Прекрасный заказчик. Четкая задача, своевременная оплата - рекомендую
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