Парсер , граббер

Магазин на базе cscart(наследник OsCommerce) переверстать и заточить под определенные задачи. Краткое описание см. в аттаче. Весь описаный и требуемый функционал уже есть в cscart. Хотя если есть другие движки, более лучшие, удовлетворяющие условиям. Готов выслушать предложения
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вот, что мне необходимо:
написание грабберов к сайтам "донорам" - интернет магазинам фото - видео техники
приккручиваеются грабберы к интернет магазину shop-script
граббер должен скачивать картинки ,цену, название лота,описание,харктеристики .
на нашем сайте товар выводится в соответствующих категориях с изменением цены.
должна быть возможность добавить другие грабберы по другим сайтам.
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