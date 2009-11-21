Парсер , граббер

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок267 просмотров
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Вот, что мне необходимо:

написание грабберов к сайтам "донорам" - интернет магазинам фото - видео техники

приккручиваеются грабберы к интернет магазину shop-script

граббер должен скачивать картинки ,цену, название лота,описание,харктеристики .

на нашем сайте товар выводится в соответствующих категориях с изменением цены.

должна быть возможность добавить другие грабберы по другим сайтам.

14 лет назад
avengo
Игорь 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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