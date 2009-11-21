Создание парковки доменов

Магазин на базе cscart(наследник OsCommerce) переверстать и заточить под определенные задачи. Краткое описание см. в аттаче. Весь описаный и требуемый функционал уже есть в cscart. Хотя если есть другие движки, более лучшие, удовлетворяющие условиям. Готов выслушать предложения
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется опытный веб разработчки который готов создать так называемую парковку доменов, подобие parking.ua или ник.ру
Оплата состоится по договоренности часть суммы предоплата вторая чатсь после завершения и тестирования паркинга, хотелось реазиловать некоторые функции которые я сообщу лично при разговоре через ICQ 9249272 либо скайп.
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