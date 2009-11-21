Создание парковки доменов

$1000
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки238 просмотров
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Требуется опытный веб разработчки который готов создать так называемую парковку доменов, подобие parking.ua или ник.ру

Оплата состоится по договоренности часть суммы предоплата вторая чатсь после завершения и тестирования паркинга, хотелось реазиловать некоторые функции которые я сообщу лично при разговоре через ICQ 9249272 либо скайп.

14 лет назад
alex2893
31 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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