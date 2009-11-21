Необходимо спрограммировать интерфейс управления.

Требуется PHP-скрипт - аналог YAZZLE Интерфейс скрипта: копия YAZZLE Кто не знает что такое YAZZLE - можете ознакомиться здесь: http://www.yazzle.ru/download/ Там же можно скачать демо-версию чтобы погонять и понять о чем вообще здесь речь. Требуемый функционал: такой же как и ...