Необходимо спрограммировать интерфейс управления.

$105
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок191 просмотр
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Задание простое.

Есть конфигурационные файлы XML - 4шт. Необходимо создать интерфейс, чтобы этими файлами можно было управлять.

Внешний вид(верстка) прилагаются.

Технологии: PHP+XML

Предлагаю ознакомиться с заданием:

http://www.setupsite.ru/upload/tzcdiu.rar

Бюджет: 3000 рублей

Сроки: Вторник, 24 ноября 2009

14 лет назад
setupsite
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов(-1)
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