Требуется разработка приложений вконтакте

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка200 просмотров
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Требуются грамотные разработчики приложений вконтакте. С ценами и портфолио обращайтесь в личку. Заинтересован в большом количестве небольших тематических и нескольких крупных проектах.

Аська для связи двести два 893909

14 лет назад
ShakkaR
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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