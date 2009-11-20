Drupal 6, нужно добавить и настроить модуль

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок183 просмотра
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Нужно настроить и оптимизировать графический модуль к готовому сайту! Сайт работает на Drupal 6.

Краткая информация по модулю:

http://fotonotes.net/ разработчики модуля

http://drupal.org/project/fotonotes модули

http://drupal.org/project/image описание

http://www.23hq.com/mygdal/photo/307538 релизация!

Описание функционала:

- Возможность выделить область на картинке и добавить описание к данной области (есть пример в контакте похожего функционала, там только добавляешь описание своих друзей, которые на фото и они выделяются рамкой на изображении).

От исполнителя интересуют примеры опыта реализации похожего модуля, сроки и стоимость!

Drupal
14 лет назад
belinika
Алеся 
42 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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