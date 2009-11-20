Простенький скрипт

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки268 просмотров
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Имеется много сайтов надо через .htaccess разместить на все страницы рекламу адсенс или бегун или директа, используем модрерайт

14 лет назад
retasort
Лыканов 
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
26 отзывов
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