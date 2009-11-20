Верстка и программирование личного сайта фотографа

Нужен скрипт партнерской программы для reg.panel от reg.ru или инсирукция по внедрению в эту биллинг панель скрипта postaffiliate pro. На серьезные предложения отвечаю в аське 526956.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Основное содержание сайта – фотоальбомы (путешествия по разным странам мира). Плюс к этому: новости, страница "Об авторе" и форма обратной связи. Дизайн уже готов, требуется верстка и программирование/настройка CMS. Для реализации желательно использовать готовую CMS, предпочтительно WordPress с одним из фотоблог-плагинов или Gallery2.
Некоторые особенности:
1. На главной странице будет представлена карта мира. При наведении мыши на страну, она должна выделяться цветом, а также должно всплывать ее название. Если возможно это сделать без флэш, то такой вариант будет предпочтительным. После клика на стране посетитель попадает на список фотоальбомов по данной стране.
2. Выпадающее меню "Страны" на главной странице (остальные пункты меню – "Новости", "Об авторе", "Контакт" – статические)
3. Должна быть реализована "пакетная" загрузка фотографий в альбом (например, одним архивом).
4. На странице альбома неактивные превью фотографий отображаются в черно-белом цвете, при наведении мыши превьюе становится цветным.
5. На странице просмотра конкретной фотографии поддерживается навигация по альбому (вперед-назад), а также реализуется элемент управления, изменяющий фон страницы (пример: www.photosight.ru/photo/a../)
Просьба предварительно оценить бюджет и сроки. После этого пришлю дизайн и согласуем точное ТЗ, сроки и стоимость.
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