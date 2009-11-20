Необходимо создать парсер музыки вконтакте.

Т.е чтобы генерились ссылки на скачивание музыки из вконтакте.

Пример того, что я хочу увидеть скину в личку. тут палить не буду.

Кто заинтересовался и уверен в своих силах, пишите в личку.