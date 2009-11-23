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Веб-программированиеЗавершен1 заявка127 просмотров
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1. Оформить левое меню

2. Доработать скрипт справа (внизу в опере глючит)

3. Доработать редактор

Сроки и цены, оставляйте здесь

Оплата по факту, в качестве гаранта - отзывы и аттестат

14 лет назад
liliana2
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
sumrok
Иван 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень хороший заказчик. Задание объяснила подробнейше. Был рад сотрудничеству.