Сделать такой же скрипт

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок236 просмотров
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Нужно сделать такой же скрипт как на сайте http://online-ip.ru/ и вписать в другой дизайн(сайт).

14 лет назад
dbroj
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
mms-c
54 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов(-2)
14 лет назад
$50
3 дня