Требуется фрилансер с отличными знаниями php. Задача - небольшие доработки в панели управления + интегрирвать верстку под функционал (верстка есть готовая кроссбраузерная, валидная) + некоторые доработки самого движка. Опыт работы с чужими кодами приветствуется. Цену указывайте ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать такой же скрипт как на сайте http://online-ip.ru/ и вписать в другой дизайн(сайт).
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