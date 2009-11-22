Специально для Войтов Андрей (void_off)

$70
Веб-программированиеЗавершен2 заявки186 просмотров
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Разработать симулятор боя к браузерной игре

14 лет назад
wisenum
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
void_off
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$70
1 день
Спасибо за отличную работу, рекомендую, отличный специалист.
Интересное задание, соответствующая оплата. Рекомендую.
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