Создание сайта

Программирование Работы по программированию, подключить CMS, административную панель для сайта-каталога, протестировать на работоспособность сайт. Главное условие: четкость, исполнительность, пунктуальность. Срок программирования и тестирования на работоспособность 2 календарных дня. Удачи всем! Бюджет до 50 долларов. Желательно наличие ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо на имеющийся дизайн ( в формате psd) повесить cms.
необходимо:
1. получать курсы с www.rbc.ru
2. возможность править телефоны и адреса в шапке
3. Сайт трез язычный. Страниц на разных языках могут как повторяться, так и быть различными
4. спец предложения на первой странице - краткая текстовая информация о спец предложении ( шапка спешпредложения). эти шапки производят ротацию из заголовков по выбранной теме. предусмотреть сортировку предложений в теме.
5. В правый столбец - загрузка банеров и управление отображением . Банеры swf, gif, jpeg
6. регистрация. несколько групп пользователей. рассылка по зарегистрированным пользователям. Подготовка и управление рассылкой
7. Предусмотреть добавление на кажлой странице блока ( текст, таблицы, картинки и т.д)
который будет виден определенной группе пользователей ( к примеру подсказки для сотрудников фирмы, спец цены для корпоративных клиентов)
это первая часть задачи
вторая - продолжительная работа по наполнению этого сайта сервисами:
1. поиск гостинницы ( наполнение сайта гостинницами, управление ими через админку)
2. Сдирание инфы с различных сайтов партнеров ( параходы, финские котеджи, расписания и т.д) в добровольном и не очень порядке
3. прикручивания различных модулей по продаже, бронированию и т.д.
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