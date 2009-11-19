Создание сайта

Необходимо на имеющийся дизайн ( в формате psd) повесить cms.

необходимо:

1. получать курсы с www.rbc.ru

2. возможность править телефоны и адреса в шапке

3. Сайт трез язычный. Страниц на разных языках могут как повторяться, так и быть различными

4. спец предложения на первой странице - краткая текстовая информация о спец предложении ( шапка спешпредложения). эти шапки производят ротацию из заголовков по выбранной теме. предусмотреть сортировку предложений в теме.

5. В правый столбец - загрузка банеров и управление отображением . Банеры swf, gif, jpeg

6. регистрация. несколько групп пользователей. рассылка по зарегистрированным пользователям. Подготовка и управление рассылкой

7. Предусмотреть добавление на кажлой странице блока ( текст, таблицы, картинки и т.д)

который будет виден определенной группе пользователей ( к примеру подсказки для сотрудников фирмы, спец цены для корпоративных клиентов)

это первая часть задачи

вторая - продолжительная работа по наполнению этого сайта сервисами:

1. поиск гостинницы ( наполнение сайта гостинницами, управление ими через админку)

2. Сдирание инфы с различных сайтов партнеров ( параходы, финские котеджи, расписания и т.д) в добровольном и не очень порядке

3. прикручивания различных модулей по продаже, бронированию и т.д.