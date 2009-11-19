Плагин для wordpress

Программирование Работы по программированию, подключить CMS, административную панель для сайта-каталога, протестировать на работоспособность сайт. Главное условие: четкость, исполнительность, пунктуальность. Срок программирования и тестирования на работоспособность 2 календарных дня. Удачи всем! Бюджет до 50 долларов. Желательно наличие ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Плагин парсинга информации с сайтов
1. импорт запросов для поиска на сайтах
2. поиск по заданному запросу
3. поиск необходимой части на сайте и копирование ее в БД wordpress
более подробно в аське
для начала работы оставляйте заявку в ней желательно написать какой\какие плагины для вордпресс уже делали
и конечно номер ICQ для связи с Вами
от Вас также в сети хотя бы 3-4 часа в день стабильно!
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