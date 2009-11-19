Плагин для wordpress

Плагин парсинга информации с сайтов

1. импорт запросов для поиска на сайтах

2. поиск по заданному запросу

3. поиск необходимой части на сайте и копирование ее в БД wordpress

более подробно в аське

для начала работы оставляйте заявку в ней желательно написать какой\какие плагины для вордпресс уже делали

и конечно номер ICQ для связи с Вами

от Вас также в сети хотя бы 3-4 часа в день стабильно!