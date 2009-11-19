Читалка книг на HTML + Javascript

Нужна удобная и красивая читалка книг написанная на HTML+JS, работающая во всех основных браузерах (для IE6 можно урезать функциональность).

Примеры флеш читалок – www.zinio.com, www.readoz.com

Интерфейс должен быть красивым и приятным, при этом работать очень шустро. Подробности проекта готов обсудить лично.

От вас интересует опыт создания сложных приложений на JS, и время за которое вы готовы выполнить проект.