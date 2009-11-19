Коррекция сайта

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок150 просмотров
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Ищем партнеров в среде программистов, которые могли бы время от времени проводить коррекцию действующего сайта.

Первая задача - расширение функционала админки. Подробности смогу объяснить-показать при личном общении.

Максим

14 лет назад
Maximsomov
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад