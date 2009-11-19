Коррекция сайта

Нужно разработать серверную и клиентскую систему для игры в покер (русский язык), пример http://pokerstars.net/ru/ Только для игры в покер. Должна быть удобная система пополнения счёта и вывода денег (webmoney). Желательно, чтобы Вы уже подобное когда либо делали, ...