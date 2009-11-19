Задачи для хорошего специалиста по Битрикс!

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок168 просмотров
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Здравствуйте!

1. Сверстать дизайн сайта,

2. Внедрить верстку в систему управления 1С-Битрикс.

3. Настроить компоненты.

Подробное тз дам исполнителю.

Оставляйте срокт и цены без этого предложения не расматриваются.

Спасибо!

14 лет назад
newcoops
Максим 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов(-2)