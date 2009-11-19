Чат на ActionScript 3

Есть шаблон joomla 1.5 нужно сделать возможность поиска по карте метро и последующей выдаче результатов по конкретной станции метро (результаты это объявления). Также нужно сделать, чтобы при выборе нужно станции она начинала мигать. (есть конретный ...
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Требуется написать чат на Actionscript3 со следующими возможностями: общий чат для авторизованных пользователей, приват-чат, список пользователей онлайн с выводом информации о пользователе в отдельном окне.
Пишите срок и цену.
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