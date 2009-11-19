Чат на ActionScript 3

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок166 просмотров
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Требуется написать чат на Actionscript3 со следующими возможностями: общий чат для авторизованных пользователей, приват-чат, список пользователей онлайн с выводом информации о пользователе в отдельном окне.

Пишите срок и цену.

14 лет назад
xdesign
Сергей 
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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