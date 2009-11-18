Скрипт - вставляем инфу с кинопоиска в форму

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок196 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Берем описание фильма с кинопоиска и чистим от ссылок и вставляем в формы

скрины в архиве

14 лет назад
alex58888
NaN летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
  • Похожие заказы

  • SmS Billing

    Требуется установка смс оплаты на саит краткое описание в приложение От Вас: - сроки - цены - контакты А также - рекомендации - примеры работ

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Для сайта на джумле

    $5

    Нужна возможность проставлять перекрестные ссылки с одних материалов на другие - быстро, легко и удобно. также помочь с функцией превью для картинок, при нажатии на которые открывались бы полноразмерные версии оплата 5 долларов электронными деньгами

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Подправить скрипты, внести изменения в Virtuemart

    $10

    Есть готовый сайт. Joomla+Virtuemart. Неправильно отображаются две странички (ругается на java скрипты), плюс надо подправить модуль доставки (php) плюс отредактировать форму заказа (css).

    Virtuemart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Доделать web-сайт

    Trebuetsja dodelka/peredelka web.str. www.kossinskaja.com Если Вас проект заинтересует, вышлите пожалуйста Bаши предложения на адрес [email protected] c: 1. skolko eto stoit? 2. sroki 3. na skolko wazhnu lichnue wstrechi? 4.smogy li ja wnosit ismenenija sama (datu, sametki, nowosti..) w bydystchemili ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Облако тегов

    Есть 3д облако тегов wp-cumulus и желание поставить его на свой сайт. Будет использоваться как меню направелений. То-есть размер слов будет одинаковый. Главное требование - вручную указывать список слов и ссылки при их нажатии

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Мелкие правки в шапке flash

    Есть шапка на флеше, при её добавлении на сайт задается порядок вывода кнопок, ссылки и прочее. В шапке есть флаги, один из которых активный. Нужно добавить возможность указать какой именно флаг активный.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Скрипт рассылки новостей jquery+SwiftMailer+php

    1. Для отправки сообщений использовать Swift Mailer http://swiftmailer.org/ 2. Данные для отправки берутся из двух таблиц news+users * 3. Предусмотреть возможность паузы, после n-ого количества сообщени или n-ого количества секунд. 4. Индикатор рассылки см. изображение(можно ...

    PHPjQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад