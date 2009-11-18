Мелкие правки в шапке flash

1. Для отправки сообщений использовать Swift Mailer http://swiftmailer.org/ 2. Данные для отправки берутся из двух таблиц news+users * 3. Предусмотреть возможность паузы, после n-ого количества сообщени или n-ого количества секунд. 4. Индикатор рассылки см. изображение(можно ...
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Есть шапка на флеше, при её добавлении на сайт задается порядок вывода кнопок, ссылки и прочее. В шапке есть флаги, один из которых активный.
Нужно добавить возможность указать какой именно флаг активный.
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