Cайт на HostCMS

Необходимо время от времени проводить ремонтные работы на сайте (добавление графики и т.д.). Система: Host CMS. Финансовые условия обсуждаем в личной переписке. E-mail: [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Необходимо внести небольшие изменения на сайт (HostCMS): привесить флешку, добавить несколько фото, добавить текст в некоторые разделы на сайте. Работы НЕ много, для специалиста максимум на 1-2 часа. Оплата по факту приёмки работы. Пожалуйста, пишите только в проект.
С уважением, Анна, менеджер Immito.
- Похожие заказы
- $250Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Правая колонка на сайте eko-log.ru имеет не благоприятный вид. Нужно исправить ситуацию. Цена вопроса?Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $20
Доброго дня. У меня на сайте joomla есть много исходящих прямых ссылок на файловые хостиги такие как, рапидшара, депозитфайл и другие - но есть проблема с точьки зрения поисковиков яндекса и гугла, ведь они за размещение ...Завершен14 лет назад
Аукцион Нужно переделать сайт //www.kesing.net под российского производителя: 1. Немного изменить дезайн, вставить наш логотип, кое-где поменять цветовую гамму. 2. Слепить админку, чтоб я могла вставить фото, менять кое-какую информацию и т. д. 3.Повесить на Sweb.Закрыт14 лет назад
- $30
Доброго времени суток. И так к делу. ТЗ проекта вышлю каждому в личку (при чем вышлю два ТЗ, первое - это сам скрипт какой он сейчас есть; и второе, которое нужно сделать). Скрипт сделан на фреймворке - CodeIgniter Контекст ...Закрыт14 лет назад
- $10
Суть: Был сделан плагин http://www.weblancer.net/projects/143339.html Сделан замечательно претензий нет. Но, нужно сделать по новой этот пункт: "Из ТЗ" _________________________________ Код генириуется следующим образом: ддммгггг:шесть случайных чисел. НЕ должно быть одинаковых номеров билетов, на одно и то же мероприятие. Данные билета появляются после ...Завершен14 лет назад
Если быть точным то Gallery 2.0 пример http://freethemes.org.uk/main.php 1) картинки грабятся в папку 2)создается html файл в котором будут столбцы -большая картинка,маленькая картинка, название большой картинки, название маленькой картинки, описание картинки - (картинки сохраняются с уникальным именем ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Согласно приложенному тз. от вас сроки (желательно до 7-10 дней) и ценаВеб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Доброго Вам времени суток уважаемые! Необходимо реализовать нижеследующее мувики на AS3: 1: Дано: Флеш файл – в нем расположены 3 текстовых поля и 2 кнопки (EN;RU). .as файл – в нем написан необходимый код. XMX ...Завершен14 лет назад
Необходимо создать форум и подключить его к работающему интернет магазину. Сайт - happyhome.com.ua Техническими терминами просьба не "грузить", так как я не программист. Нужен хороший, работающий форум, с простым понятным интерфейсом, который в перспективе можно совершенствовать, с ...Завершен14 лет назад