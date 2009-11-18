Переделка сайта

Доброго времени суток. И так к делу. ТЗ проекта вышлю каждому в личку (при чем вышлю два ТЗ, первое - это сам скрипт какой он сейчас есть; и второе, которое нужно сделать). Скрипт сделан на фреймворке - CodeIgniter Контекст ...