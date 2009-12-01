Приватный проект для Hungry_Hunter

Необходимо сделать презентацию электронного устройства. В презентации будет текстовая инфа о преимуществах и сферах применения, фотки и видеоролики (всё это предоставим). Нужен некий интерфейс, где можно покликать и почитать/посмотреть. Распространяться презентация будет на CD/flashках и ...