Приватный проект для Hungry_Hunter

Необходимо под винду для парсинга поисковой статистики рамблера написать скриптик или же подобрать что-то из имеющегося вводим слово-прога выданное рамблерской статистикой за каждый месяц вносит в базу-далее идет анализ, отбираются повторяющиеся словосочетания в экселе или аксесе
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