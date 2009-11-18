Модуль печати счетов-фрактур для Drupal 6+Ubercat

$50
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Необходимо разработать модуль печати счетов-фрактур для Drupal 6 + Ubercart. С одного заказа, печатается 2 счета. В настройках модуля необходимо внести все необходимые реквизиты для юр. лиц, для 2 организаций, также в настройках каждой организации необходимо предусмотреть текстовое поле, в которое будут вносится id товаров через точку с запятой, и только из этого списка товары будут выводится в счете.

Drupal
14 лет назад
Ent-ch
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
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