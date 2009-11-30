Обновление IPB и разработка модов (для LastDragon)

Требуется толковый инициативный программист на браузерную онлайн игру http://netassault.ru - это космическая онлайн стратегия по типу OGAME. Необходимо разработать один из модулей: 1. разработка экспедиции 2. добавление корабля для перевозки оборонительных сооружений 3. бой с инопланетянами 4. система артефактов 5. скин ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обновить форум с IPB2 да третей версии и написать несколько модов
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