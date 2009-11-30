Обновление IPB и разработка модов (для LastDragon)

Веб-программированиеЗавершен2 заявки133 просмотра
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Обновить форум с IPB2 да третей версии и написать несколько модов

14 лет назад
Bisetrix
Сергей 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
LastDragon
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$127
8 дней
Хорошая исполнительность. Внимание к деталям проекта. Всё сделано в срок и качественно. Продолжаем сотрудничество.
Хороший заказчик, выполненные работы оплатил в срок и без напоминаний.
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