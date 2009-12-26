Музыкальный сайт

Нужно на DLE реализовать музыкальный портал.

С админкой и тд и тп.

Весь функционал и тому подобные вещи один в один с _http://mp3.alkar.net

Всунуть всё нужно сюда _http://fullbox.tv/music/

Дизайн такойже как и на _http://fullbox.tv/

Но там отдельный движок залит и отдельная база заведена.

Что касается админки, всё должно быть тупо и без идейно, все альбомы всё по шаблону.

Добавление материала должно выглядеть как путь к картинке, выбор исполнителя, года, буквы алфавита, вставлены названий треков и ссылки к ним.

Максимально удобно для выкладывания большого обьёма.

Никаких асек, мыл. Всё тут.

Предложения без срока и цены не рассматриваются.