Музыкальный сайт

Внести изменения согласно тз. Сайт cottags.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно на DLE реализовать музыкальный портал.
С админкой и тд и тп.
Весь функционал и тому подобные вещи один в один с _http://mp3.alkar.net
Всунуть всё нужно сюда _http://fullbox.tv/music/
Дизайн такойже как и на _http://fullbox.tv/
Но там отдельный движок залит и отдельная база заведена.
Что касается админки, всё должно быть тупо и без идейно, все альбомы всё по шаблону.
Добавление материала должно выглядеть как путь к картинке, выбор исполнителя, года, буквы алфавита, вставлены названий треков и ссылки к ним.
Максимально удобно для выкладывания большого обьёма.
Никаких асек, мыл. Всё тут.
Предложения без срока и цены не рассматриваются.
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