Php – багфиксинг и наращивание Simplemachines

Требуется программист, желающий еженедельно помогать нам в развитии одного проекта, работающего на движке simplemachines и нескольких других open source продуктах. От вас будет требоваться от 5 до 10 часов работы в неделю на протяжении 2-3 месяцев. В зависимости от количества часов бюджет будет колебаться от 200 до 400 долл ежемесячно.

От вас требуется хотя бы поверхностное понимание работы движков SMF и Wiki и неплохие знания php. Большая просьба приложить кусок php кода из любого разработанного вами приложения/скрипта. Можно отправить и в виде ссылки/прикрепления через личные сообщения.

Кусок кода требуется, чтобы определить уровень ваших познаний в php.