Преобразовать логотип

Существующий лого, преобразовать в тематику-"новогодний карнавал" (с уклоном на венецианский карнавал), ну или иными словами,создать символ мероприятия(на основе существующего лого) посвещенного празднованию нового 2010 года в тематике -венецианский карнавал.

Далее создать заставку 3-5 секунд, то есть как то анимировать этот символ...

Лого прилагается.