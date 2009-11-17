Преобразовать логотип

$150
Веб-программированиеЗакрыт48 заявок953 просмотра
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Существующий лого, преобразовать в тематику-"новогодний карнавал" (с уклоном на венецианский карнавал), ну или иными словами,создать символ мероприятия(на основе существующего лого) посвещенного празднованию нового 2010 года в тематике -венецианский карнавал.

Далее создать заставку 3-5 секунд, то есть как то анимировать этот символ...

Лого прилагается.

14 лет назад
redkit
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад