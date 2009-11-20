Выбор адресов с учетом районов и улиц города

$40
Веб-программированиеЗавершен1 заявка149 просмотров
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Скрипт должен работать на ajax

тз вышлю по требованию.

14 лет назад
warm
57 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
17 дней назад
Выбранный исполнитель
Brightly
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$40
3 дня
Дмитрий делает качественные скритпы, поэтому с ним и необходимо работать. +10
Отличный заказчик