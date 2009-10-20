Работа: $10/час
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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
15 лет назад
AJAX
Дмитрий делает качественные скритпы, поэтому с ним и необходимо работать. +10
$40
10 баллов
15 лет назад
AJAX
Там где другие говорили о технической невозможности каких-то действий, то Дмитрий все сделал все как по нотам. Спасибо. +10 Всем рекомендую - ответственен, пунктуален, всегда на связи, все точно в срок.
Ответный отзыв
Ставлю заказчику 10 баллов. Прежде всего, кончено, за четко поставленное ТЗ. Приятно работать, когда все расписано детально. В общении с ним трений не возникают и платит вовремя.
$12
10 баллов
16 лет назад
PHP
Все в точности сделано, быстро как и в первый раз.
Ответный отзыв
Не в первый раз имею с этим заказчиком дело, и могу сказать, что ни разу не подвел. Работать с ним одно удовольствие.
$15
10 баллов
16 лет назад
PHP
Пока другие соображали Дмитрий сначала сделал ... разумеется я был очень рад, время - деньги. мне кажется это один из немногих людей, которых ищут все заказчики, но не всегда находят. в общем, рекомендую!
$8
10 баллов
16 лет назад
PHP
Сделано быстро и в точности что требовалось. Все прекрасно