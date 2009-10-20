Brightly

Дмитрий Brightly

 
38 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Работа: $10/час

http://faceless.getcv.ru/

Отзывы заказчиков

warm
59 лет
19 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$40
10 баллов
15 лет назад
Выбор адресов с учетом районов и улиц города
AJAX
Дмитрий делает качественные скритпы, поэтому с ним и необходимо работать. +10
Отличный заказчик
Ответный отзыв
warm
59 лет
19 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$40
10 баллов
15 лет назад
Ajax
AJAX
Там где другие говорили о технической невозможности каких-то действий, то Дмитрий все сделал все как по нотам. Спасибо. +10 Всем рекомендую - ответственен, пунктуален, всегда на связи, все точно в срок.
Ставлю заказчику 10 баллов. Прежде всего, кончено, за четко поставленное ТЗ. Приятно работать, когда все расписано детально. В общении с ним трений не возникают и платит вовремя.
Ответный отзыв
krutomer
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
25 отзывов(-1)
$12
10 баллов
16 лет назад
Массив в EXCEL таблицу, функция PHP
PHP
Все в точности сделано, быстро как и в первый раз.
Не в первый раз имею с этим заказчиком дело, и могу сказать, что ни разу не подвел. Работать с ним одно удовольствие.
Ответный отзыв
kovalev3000
Дмитрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
24 отзыва
$15
10 баллов
16 лет назад
Небольшой скрипт на PHP
PHP
Пока другие соображали Дмитрий сначала сделал ... разумеется я был очень рад, время - деньги. мне кажется это один из немногих людей, которых ищут все заказчики, но не всегда находят. в общем, рекомендую!
Отличный заказчик
Ответный отзыв
krutomer
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
25 отзывов(-1)
$8
10 баллов
16 лет назад
Разбор excel таблицы в массив на PHP
PHP
Сделано быстро и в точности что требовалось. Все прекрасно
Отличный заказчик
Ответный отзыв
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