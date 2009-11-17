Доработка "поиска"

Ищу человека для помощи: Нужно настроить битрикс 8.5 Проблема с выгрузкой и загрузкой 1С УТ с Битрикс 8.5 После соединения вот что пишет. Произошла ошибка: . По причине: Выгружено товаров: 846 Выгружено картинок: 93 Произошла ошибка: . По причине: Произошла ошибка на ...