Нужно настроить битрикс 8.5

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Нужно настроить битрикс 8.5

Проблема с выгрузкой и загрузкой 1С УТ с Битрикс 8.5

После соединения вот что пишет.

Произошла ошибка: . По причине:

Выгружено товаров: 846

Выгружено картинок: 93

Произошла ошибка: . По причине:

Произошла ошибка на стороне сервера. Файл не отправлен (C:\Documents and Settings\lew\Local Settings\Temp\1cbitrix\import.xml).

Обмен не выполнен

Ответ сервера:

Ошибка открытия файла /import.xml для записи.

Выгрузка товаров завершена с ошибками!!!

Не удалось найти вид номенклатуры: Услуга

Не удалось найти/создать номенклатуру.

Не удалось обработать документы, загруженные с сервера.

Обмен не выполнен

Не выгружен ни один заказ.

Обмен заказами завершен с ошибками!!!

цена и сроки пожалуйста в ICQ: 248128155

14 лет назад
8888_xxx_8888
--- 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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