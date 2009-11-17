Компонент Wallpapers для Joomla 1.5

1. Массовая загрузка изображений

2. Автоматический ресайз изображений «вниз», согласно распространенным разрешениям экранов (800х600/1024х768/1028х1024/и т.п.)

3. Добавление к загруженным изображениям «водяного знака»

4. У каждой конкретной обоины свои: метатеги, теги, категория (неограниченная вложенность категорий), название, описание, рейтинг, комментарии (интегрировать с существующим компонентом комментариев).

5. SEF

6. Страницы/модули: top wallpapers, most downloaded, latest wallpapers, random wallpapers, top users, resolutions, tag cloud, поиск

7. Соцзакладки

8. Рекламные и спонсорские модули

9. Разграничение прав. Разрешение/запрет гостям загружать/скачивать (ограничение на количество скачиваний) обои.

Примеры реализации:

http://wallpaperstock.net/

http://www.wallpaperscript.net/

http://jwallpapers.joomlaplugs.com/ (готовая реализация на Joomla 1.5)

При удачном завершении разработки могу гарантировать ещё как минимум три проекта подобного рода.

Оплата в рублях (по договору). Под проектом оставляйте время и стоимость (желательно также указывать дополнительную информацию - ваше предложение скрывается). В личку просьба не писать.