Граббер

$100
Веб-программированиеЗакрыт11 заявок288 просмотров
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Нужен многопоточный грабер для сайтов которые имеют одну и туже структуру и шаблон (http://khoahocvatlieu.blogspot.com, http://stroma-md.blogspot.com, http://youaremusic.blogspot.com, http://greenkolibri.blogspot.com и т.п.) Бот должен: переходить на сайт и грабать все статьи. За подробностями пишите в приват :)

14 лет назад
ultrabait
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
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