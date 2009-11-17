Смысл примерно следующий 1. На защищаемый сайт устанавливается небольшой кусок кода (как счетчик), который остлеживает изменения защищаемых файлов 2. Сама система расположена на другом сервере и получает доступ к защищаемому сайту по ФТП/SFTP/SSH 3. Пользователь логинится в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен многопоточный грабер для сайтов которые имеют одну и туже структуру и шаблон (http://khoahocvatlieu.blogspot.com, http://stroma-md.blogspot.com, http://youaremusic.blogspot.com, http://greenkolibri.blogspot.com и т.п.) Бот должен: переходить на сайт и грабать все статьи. За подробностями пишите в приват :)
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