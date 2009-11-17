Скрипт сбора данных с сайта

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок140 просмотров
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Необходим скрипт по сбору данных с сайта

нужно взять данные с сайта и предоставить их в CSV формате

id, text, price, location, description, images

14 лет назад
webteamUA
Team Web 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад