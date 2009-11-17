Скрипт выбора мест на схеме зала

$100
Веб-программированиеЗакрыт9 заявок202 просмотра
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Нужно сделать скрипт для заказа билетов на сайте, выбора мест и передачи данных на сервер. Есть схема мест. Сайт на joomla 1.5. Пишите кто заинтересовался. Детально обсудим задачу.

14 лет назад
alexcom_2000
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад