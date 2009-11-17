Подключение сайта к биллингу onpay.ru

Здравствуйте!

Нужно подключить простой html сайт к биллингу onpay.ru

У самого нет достаточно времени, да и описание подключения немного расплывчато, поэтому обращаюсь к Вам.

Необходимо стандартное подключение, возможно, с очень мелкими доработками (сейчас не могу сказать точно, нужно видеть процесс работы биллинга).

Оставляйте сразу свою icq.

Спасибо!