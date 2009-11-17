Разработка интернет ресурса

Требуются программисты и верстальщики, имеющие наработки в web-сфере. Проект состоит из нескольких разделов Афиша - Авто - Леди - Гурман - Банки - Такси и т.д. Структура каждого из разделов очень похожи но имеют свои ньюансы (пример афиша и авто расположены в прикреплённом файле). Задача: программирование данных разделов, создание общей панели администрирования для сайта и соответственно вёрстка всего этого.

+ Дополнительно необходима доска объявлений на сайте. Оплата каждому из участников до запуска проекта 30-60WMZ/мес (понимаю сумма небольшая, но как дополнительный заработок и работа над большим ресурсом -неплохое решение), после сумма обговаривается отдельно. Подробнее в ICQ 315-270-821 или Skype gepter или почта [email protected].