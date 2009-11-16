Доделка js калькулятора

Поправить на движке дле:
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт: http://okno-sochi.ru/
ТЗ: http://narod.ru/disk/15068790000/tzz.doc.html
прошу озвучить цену и сроки
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