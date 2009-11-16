Изменение чекаута в магазине на Magento

Требуется создание движка для сайта на подобии cian.ru. С небольшими отличиями. Дизайн готов. Один нюанс - требуется также скрипт (парсер), который позволит изначально перекачать базу данных с другого сайта и регулярно её обновлять с него, ...
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Здравствуйте!
Для работающего на движке Magento интернет-магазина требуется изменение вида формы оформления заказа (checkout) в более упрощенный вариант:
- ФИО
- Адрес доставки
- Телефон
- Способ доставки
- Дополнительная информация
- Купон скидки / е-мейл (не обязательное поле)
Рассматриваем данное задание как тестовое для продолжения работ над доработкой магазина. Опыт работы для Magento очень приветствуется.
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