Сервис "Рассылки"

Функции:

1) для собственного использования - без особых юзебильных фич

2) возможность создавать рассылки в виде "серий писем" - каждому новому подписчику приходит письмо с серии под номером №1

3) возможность задавать график (каждый день, через день или по графику .. и т.д.)

4) возможность подписывать существующие е-маил в базе на другие рассылки

5) возможность вести скажем до 100 рассылок

6) всякие другие фичи, что-бы письма рассылок не попадали в спам-фильтры

7) возможность отправки писем в виде хтмл.

8) .... ваши предложения