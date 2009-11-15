Flash ролики (долгосрочно)

Есть готовый граббер на сайте http://onkuno.ru/news/v_adu_in_hell_2003/2009-11-15-3944 Сегодня перестал работать. Причина изменение алгоритма работы сайта intv. нужно подправить или написать новый.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,
Ищу хорошего flash аниматора для долгосрочного сотрудничества по созданию рекламных роликов (по суте баннеров, только 1024х768) на проектной основе.
Постоянные объемы.
Примеры роликов и ТЗ
НУЖНО СКОПИРОВАТЬ ССЫЛКУ В НОВОЕ ОКНО БРАУЗЕРА ИНАЧЕ ВОЗНИКАЮ КАКИЕ-ТО ПРОБЛЕМЫ С FIREWALL
http://olegfilimonov.com/35.zip (только ТЗ)
http://olegfilimonov.com/104.zip
http://olegfilimonov.com/108.zip
Средняя продолжительность ролика 15-20 сек. Возможны несколько правок. Изменения после принятия ролика клиентом 50% от стоимости.
Я плачу $30 за ролик.
Содержание роликов обычно на Норвежском, комментарии к ним на английском.
Я ищу человека который подходит к любой работе творчески, а не просто лишь бы сделать. Это обычно выражается в небольшой анимации логотипа и подобных приятных мелочах. По мимо этого, человек должен обладать общим чувством стиля (или вкусом), как в плане макетирования, так и по цветам, шрифтам. Который умеет самостоятельно оценить ситуацию и выполнить работу максимально хорошо из того что есть, не задавая при этом кучу ретарических вопросов и реплик на тему: «как мало материалов», «какие плохие материалы», «что это за бред …», «что за идиоты это заказли», «это невозможно …» …
Для оценки мне нужны как минимум примеры ваших работ. Тем кто сделает 35-й ролик (он уже есть потом можно будет сравнить), для оценки реальной работы по теме, отдается преимущество.
Оплата Янекс.Деньги или на банковский счет/пластиковую карту.
Для выбора исполнителя мне нужна следующая информация:
Примеры работ?
Время на реализацию одного ролика?
Текущая занятость?
Доступность через ICQ или Skaype?
Страна, город проживания?
Дата рождения (дд/мм/гг)? НЕ ВОЗРАСТ!
Skype?
ICQ?
Я не собираю базу фрилансеров, мне нужны эти данные для принятия окончательного решения.
Все это присылайте на [email protected] С заголовком "Flash ролик"
Успехов!
Олег
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