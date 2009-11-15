Flash ролики (долгосрочно)

Здравствуйте,

Ищу хорошего flash аниматора для долгосрочного сотрудничества по созданию рекламных роликов (по суте баннеров, только 1024х768) на проектной основе.

Постоянные объемы.

Примеры роликов и ТЗ

НУЖНО СКОПИРОВАТЬ ССЫЛКУ В НОВОЕ ОКНО БРАУЗЕРА ИНАЧЕ ВОЗНИКАЮ КАКИЕ-ТО ПРОБЛЕМЫ С FIREWALL

http://olegfilimonov.com/35.zip (только ТЗ)

http://olegfilimonov.com/104.zip

http://olegfilimonov.com/108.zip

Средняя продолжительность ролика 15-20 сек. Возможны несколько правок. Изменения после принятия ролика клиентом 50% от стоимости.

Я плачу $30 за ролик.

Содержание роликов обычно на Норвежском, комментарии к ним на английском.

Я ищу человека который подходит к любой работе творчески, а не просто лишь бы сделать. Это обычно выражается в небольшой анимации логотипа и подобных приятных мелочах. По мимо этого, человек должен обладать общим чувством стиля (или вкусом), как в плане макетирования, так и по цветам, шрифтам. Который умеет самостоятельно оценить ситуацию и выполнить работу максимально хорошо из того что есть, не задавая при этом кучу ретарических вопросов и реплик на тему: «как мало материалов», «какие плохие материалы», «что это за бред …», «что за идиоты это заказли», «это невозможно …» …

Для оценки мне нужны как минимум примеры ваших работ. Тем кто сделает 35-й ролик (он уже есть потом можно будет сравнить), для оценки реальной работы по теме, отдается преимущество.

Оплата Янекс.Деньги или на банковский счет/пластиковую карту.

Для выбора исполнителя мне нужна следующая информация:

Примеры работ?

Время на реализацию одного ролика?

Текущая занятость?

Доступность через ICQ или Skaype?

Страна, город проживания?

Дата рождения (дд/мм/гг)? НЕ ВОЗРАСТ!

Skype?

ICQ?

Я не собираю базу фрилансеров, мне нужны эти данные для принятия окончательного решения.

Все это присылайте на [email protected] С заголовком "Flash ролик"

Успехов!

Олег